Equipes da Draco atuaram nas comunidades da Gardênia Azul e CDDDivulgação
O principal alvo é Rubens Mateus Lisboa Ribeiro, conhecido como Astro ou Lisboa. Segundo as investigações, a quadrilha participou de ataques para a tomada de territórios em Curicica e Camorim e, mais recentemente, de invasões e confrontos em Rio das Pedras e Muzema. O grupo mobilizava criminosos fortemente armados e contava com uma estrutura organizada para logística, execução e monitoramento das forças de segurança.
A operação é um desdobramento da investigação que já havia identificado Pierre Sá da Silva, conhecido como PQD, morto em confronto com policiais. As diligências apontaram que ele possuía treinamento militar e repassava esses conhecimentos a integrantes do tráfico, inclusive ministrando instruções aos comparsas.
Segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), o trabalho de inteligência permitiu identificar a cadeia de comando e individualizar a atuação dos integrantes da organização.
A ação conta com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). As investigações prosseguem para localizar e prender os demais envolvidos.
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