Detentos ficaram no pátio do presídio durante as revistas - Reprodução

Detentos ficaram no pátio do presídio durante as revistasReprodução

Publicado 03/09/2026 09:15 | Atualizado 03/09/2026 17:37

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) realizou, nesta quinta-feira (3), uma ação da Operação Illicitus, voltada ao combate à entrada e à circulação de materiais proibidos no sistema prisional do Rio. A fiscalização teve como alvo as principais lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) custodiadas no Presídio Jonas Lopes de Carvalho, o Bangu 4. Foram apreendidos 30 celulares e meio quilo de drogas, ao todo.

A operação contou com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência e da Corregedoria-Geral da Polícia Penal. As fiscalizações tiveram como alvos presos, visitantes e policiais penais que possam estar envolvidos ou facilitar a entrada de materiais proibidos nas unidades.



A ideia era impedir a comunicação entre integrantes de facções criminosas presos e membros que estão em liberdade, dificultando a articulação de atividades ilícitas a partir das unidades prisionais. Desde o início de agosto, a Operação Illicitus apreendeu 597 celulares e cerca de oito quilos de drogas em unidades prisionais do estado.



Na última segunda-feira (31), 64 celulares foram apreendidos durante uma ação na Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, em Bangu, que abriga integrantes de outra facção criminosa.



Desde agosto, 11 visitantes foram presos ao tentar entrar em unidades prisionais com materiais proibidos. Dois policiais penais também foram flagrados e presos durante as fiscalizações, que contam com o auxílio de equipamentos como scanners corporais.

