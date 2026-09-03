Ricardo Abrão (PSDB) é alvo de operação da Polícia Federal - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Ricardo Abrão (PSDB) é alvo de operação da Polícia FederalZeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 03/09/2026 07:46

Rio - O deputado federal Ricardo Abrão (PSDB) foi alvo de uma operação, na manhã desta terça-feira (3), contra um esquema de compra de votos, que teria ocorrido em Nilópolis, na Baixada Fluminense , nas eleições de 2024. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é reprimir a corrupção eleitoral.

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Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal, além do afastamento do sigilo de dados de equipamentos eletrônicos do parlamentar, que é candidato à reeleição.



A ação é um desdobramento de investigação, que começou em outubro de 2024 e resultou nas prisões em flagrante de 24 pessoas, sendo 15 delas com dinheiro em espécie e uma lista com o nome de eleitores que teriam os votos comprados.

As investigações identificaram um "complexo esquema de corrupção eleitoral", que envolvia candidaturas laranjas e uma rede de apoio de servidores públicos e políticos locais.

Em nota, o deputado afirmou que recebeu com "estranheza" a operação. "Esclareço que não participei como candidato nas eleições de 2024. Estou tranquilo e à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos necessários."



Quem é Ricardo Abrão?

O empresário Ricardo Martins David, o Ricardo Abrão, de 53 anos, é natural de Nilópolis. Começou a carreira política em 2001, como chefe de gabinete no primeiro mandato do pai, Farid Abrão, ex-prefeito da cidade. O político é sobrinho do bicheiro Aniz Abraão David, conhecido como Anísio.

Ricardo foi deputado estadual por dois mandatos (2003–2006 e 2011–2014). Nesses períodos, presidiu as comissões de Trabalho e de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Entre 2017 e 2021, presidiu a escola de samba Beija-Flor. Em 2022, assumiu a Secretaria de Governo de Nilópolis.