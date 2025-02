Carro de colecionador apreendido durante a Operação Astreia - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 13/02/2025 16:35 | Atualizado 13/02/2025 17:30

Rio — Um carro de colecionador foi apreendido no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (13), durante a Operação Astreia, que investiga uma quadrilha suspeita de crimes eleitorais nas eleições municipais de 2024. O veículo estava na casa procurador-geral da Câmara Municipal de Nilópolis, Bruno Cabral Pereira, um dos alvos da ação.

O carro é um Ford Shelby Cobra V8 302. Segundo um especialista do ramo, trata-se de uma réplica, cujo valor de mercado gira em torno de R$ 200 mil. Já o modelo original pode alcançar US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões).

Os agentes também confiscaram R$ 172 mil em espécie em outra residência, do prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), o principal alvo da ação, além de celulares e documentos.

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa teria realizado um esquema de compra de votos, lavagem de dinheiro, fraude à cota de gênero e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral no pleito do ano passado.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa dos citados. O espaço segue aberto para manifestações.



Fraude nas eleições



A investigação teve início em outubro de 2024, quando policiais federais prenderam 24 pessoas em flagrante, 15 delas com dinheiro em espécie e uma lista com o nome de eleitores que teriam os votos comprados.



Na ocasião, em uma busca realizada no imóvel do então candidato, utilizado para organizar o esquema, a polícia também apreendeu R$ 63 mil em espécie, além de um carro adesivado com a propaganda dele e uma pistola com dois carregadores.



Segundo a Polícia Federal, com o aprofundamento das investigações, foi identificado um "complexo esquema de corrupção eleitoral", que envolvia candidaturas laranjas e uma rede de apoio de servidores públicos e políticos locais.