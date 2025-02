Abraãozinho (PL) foi reeleito prefeito de Nilópolis nas eleições de 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2025 10:24 | Atualizado 13/02/2025 10:50

Rio — A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Astreia, que tem o prefeito de Nilópolis, Abraão David Neto, o Abraãozinho (PL), como alvo principal. O objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa suspeita de realizar esquema de compra de votos, lavagem de dinheiro, fraude à cota de gênero e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral nas eleições municipais de 2024.Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão na cidade, localizada na Baixada Fluminense.A investigação foi iniciada em outubro de 2024, quando policiais federais prenderam 24 pessoas em flagrante , 15 delas com dinheiro em espécie e uma lista com o nome de eleitores que teriam os votos comprados.Na ocasião, em uma busca realizada no imóvel do então candidato, utilizado para organizar o esquema, a polícia também apreendeu R$ 63 mil em espécie, além de um carro adesivado com a propaganda dele e uma pistola com dois carregadores.