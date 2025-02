Os agentes abordaram o carro durante uma fiscalização em Queimados - Divulgação

Os agentes abordaram o carro durante uma fiscalização em QueimadosDivulgação

Publicado 13/02/2025 18:07

Rio - Dois irmãos foram presos em flagrante com mais de 16 quilos de haxixe e dezenas de galões com mais de 200 litros de produtos químicos nesta quinta-feira (13) na Dutra, na altura de Queimados, Baixada Fluminense, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os ocupantes do veículo vinham de São Paulo com destino à capital.