Atualmente, escola tem 850 alunos matriculados, mas capacidade é de até 2 mil estudantes - Divulgação/Governo do Estado/Rafael Campos

Atualmente, escola tem 850 alunos matriculados, mas capacidade é de até 2 mil estudantesDivulgação/Governo do Estado/Rafael Campos

Publicado 13/02/2025 14:40 | Atualizado 13/02/2025 14:49

Rio - O Governo do Estado inaugurou, na última segunda-feira (11), o Colégio Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. A escola é a primeira unidade pública estadual no bairro a atender alunos do ensino médio. Ao todo, são 850 estudantes matriculados nos turnos da manhã, tarde e noite.

fotogaleria

A conclusão do prédio onde agora fica o colégio encerra uma espera de 14 anos da população da região. Até então, os estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano dividiam espaço em prédio de escola municipal, o que permitia aulas apenas no turno da noite. A capacidade da nova estrutura é de até dois mil alunos.



"A educação é a base de uma sociedade mais justa e melhor para todos. Queremos garantir que cada aluno tenha acesso a um ensino de qualidade, com estrutura adequada e um ambiente propício para aprender. Seguimos firmes na missão de fortalecer a educação no nosso estado", declarou o governador Cláudio Castro, durante a inauguração.



Christian Soares, de 18 anos, elogiou a estrutura do colégio, que tem sala de leitura, salas de aula reformadas e uma quadra poliesportiva. "Gostei muito do prédio. Aqui tem mais estrutura, biblioteca, auditório. Na escola antiga só tínhamos sala de aula e um refeitório. Agora ficou bem melhor para os alunos. Estou ansioso para usar a quadra, porque antes precisávamos dividir o espaço", contou o estudante.



A unidade tem quatro pavimentos, 16 salas de aula climatizadas com capacidade para 40 alunos cada, além da quadra, sala de leitura, laboratórios de informática, Física e Ciências, sala de artes, pátio coberto, refeitório e um auditório com 87 lugares.



Longa espera



A construção da escola teve início em 2012, mas sofreu diversas paralisações devido a problemas técnicos. Com o tempo, o prédio inacabado se deteriorou, até que, em 2021, as obras foram retomadas.



"Cada colégio entregue significa esperança renovada, desenvolvimento, transformação social e mais oportunidades. Nossa missão é garantir que cada estudante tenha acesso a um ensino de qualidade, com professores capacitados e um ambiente acolhedor", ressaltou a secretária de Educação, Roberta Barreto.