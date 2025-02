Rodolfo Souza Fragoso, de 41 anos, estava trabalhando quando foi rendido - Reprodução / redes sociais

Rodolfo Souza Fragoso, de 41 anos, estava trabalhando quando foi rendidoReprodução / redes sociais

Publicado 13/02/2025 17:52

Rio - O gerente operacional Rodolfo Souza Fragoso, de 41 anos, baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no local de trabalho , teve morte encefálica confirmada na última terça-feira (11). A família optou pela doação de órgãos, e a captação foi realizada nesta quinta-feira (13).

O crime aconteceu na Avenida Abílio Augusto Távora, antiga Estrada de Madureira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (10). O proprietário do bar onde a vítima trabalhava, o empresário Igor Gringo, comunicou o falecimento nas redes sociais.

"Nosso amigo veio a falecer, teve morte cerebral. Ele era uma pessoa excepcional, todos conheciam. Por isso, a esposa dele aceitou fazer a doação dos órgãos. Infelizmente, mais um inocente morre no nosso estado", disse Gringo.

O empresário também informou que o sepultamento de Rodolfo será na sexta-feira (14), com horário e local ainda a serem definidos.

A vítima estava internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Por meio de nota, a direção da unidade disse que os rins e as córneas foram doados. Após o procedimento, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da região.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionadas. No local, os agentes foram informados de que quatro homens armados anunciaram um assalto, começaram a recolher alguns pertences e atiraram contra os frequentadores. Ainda na ação, um policial militar, que estava de folga, reagiu e feriu um dos criminosos. Com ele, um revólver e uma moto foram apreendidos.

Rodolfo foi atingido na cabeça por um dos disparos. Segundo a 52ª DP (Nova Iguaçu), o suspeito do crime foi conduzido por policiais militares à delegacia e autuado em flagrante por tentativa de roubo.