O crime aconteceu em um bar de Nova Iguaçu - Rede Social

Publicado 11/02/2025 07:24 | Atualizado 11/02/2025 08:32

Rio - Um homem foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em um bar na Avenida Abílio Augusto Távora, antiga Estrada de Madureira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (10). Rodolfo Souza Fragoso, de 41 anos, está internado em estado gravíssimo no CTI do Hospital Geral de Nova Iguaçu.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionadas. No local, os agentes foram informados de que quatro homens armados anunciaram um assalto, começaram a recolher alguns pertences e atiraram contra os frequentadores.



Ainda no local, um policial militar, que estava de folga, reagiu e feriu um dos criminosos. Na ação, um revólver e uma moto foram apreendidos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).