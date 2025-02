Lucas Azevedo Mendes, conhecido como 'Cachorrão' - Reprodução

Rio - Lucas Azevedo Mendes, conhecido como 'Cachorrão', foi preso nesta terça-feira (11) por suspeita de espancar até a morte o motorista de aplicativo José Paulo dos Santos , de 58 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O crime aconteceu em julho do ano passado, após a vítima se recusar a levar a namorada de um traficante até o interior da comunidade do Pombal, no bairro Porto Novo.

De acordo com as investigações, José Paulo pediu que Kaylayne dos Santos Andrade desembarcasse em um local mais seguro, na entrada da comunidade, o que teria desagradado a passageira. Irritada, ela relatou o ocorrido ao namorado, Juan Vinicius de Paula Pereira, conhecido como 'Tortinho', e a Lucas, que era gerente do tráfico na região.

Momentos depois, o grupo emboscou o motorista e o sequestrou. José Paulo foi brutalmente agredido por Lucas e outros dois traficantes, e não resistiu aos ferimentos.



A polícia já havia prendido Kaylayne, Juan e Paulo Henry, outro suspeito de envolvimento no crime. Contra Lucas, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.