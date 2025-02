Após a queda, vítima foi forçada a entregar celular para o bandido - Reprodução / Vídeo

Publicado 11/02/2025 19:14 | Atualizado 11/02/2025 19:16

Rio - Um pedestre foi atropelado por uma moto durante assalto no Humaitá, Zona Sul. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento que o criminoso ataca a vítima, forçando ela a entregar seu celular e depois fugindo. O caso ocorreu na Rua General Dionisio, na madrugada do último dia 7, mas as cenas só foram divulgadas esta semana.

Veja o vídeo:

Vítima é atropelada por assaltante de moto na zona sul do Rio.



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/wLH08D1q7g — Jornal O Dia (@jornalodia) February 11, 2025