"Operação Akira" busca combater esquema de fabricação de drogas, em Angra dos Reis - Divulgação / Polícia Civil

"Operação Akira" busca combater esquema de fabricação de drogas, em Angra dos ReisDivulgação / Polícia Civil

Publicado 11/02/2025 18:17

Rio - Um casal foi preso acusado de envolvimento com tráfico de drogas, em Angra dos Reis, Sul Fluminense, na segunda-feira (10). A ação faz parte da Operação Akira, realizada por policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) com o objetivo de combater um esquema de fabricação de entorpecentes.

Segundo a corporação, a equipe detectou remessas suspeitas do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, para uma farmácia em Angra. Durante as investigações, uma mulher foi identificada por receber uma encomenda suspeita com "cheirinho da loló" e pequenas embalagens de cocaína, em uma agência dos Correios. Questionada, ela disse que o material era de seu namorado.

Com o depoimento, os policiais seguiram para o Morro do Vai Quem Quer e localizaram o companheiro. O homem confessou a participação e ainda disse ter drogas escondidas na mata.

Os agentes, com ajuda da cadela Akira, que deu nome a operação, apreenderam 84 munições, quatro carregadores, uma pistola, 159 pinos de cocaína, cinco galões de loló e uma caixa de chiclete, usada para aromatizar a droga.