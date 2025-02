Imagens mostram ambulantes com pedregulhos nas mãos, atirando nos agentes - Reprodução / redes sociais

Imagens mostram ambulantes com pedregulhos nas mãos, atirando nos agentesReprodução / redes sociais

Publicado 11/02/2025 19:09 | Atualizado 11/02/2025 20:27

Rio - Guardas municipais e ambulantes se envolveram em um confronto na tarde desta terça-feira (11) nos arredores do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. A confusão ocorreu poucas horas antes do show da cantora Shakira, previsto para começar às 21h.

fotogaleria

O tumulto teve início quando agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizaram uma operação para retirar ambulantes irregulares que vendiam mercadorias nas proximidades do estádio. Segundo a secretaria, alguns comerciantes resistiram à abordagem e lançaram garrafas e pedras contra as equipes.

Veja o vídeo: Guardas municipais e ambulantes entram em confronto nas proximidades do Engenhão.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/KGi9eauSI2 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 11, 2025

Durante o confronto, um agente ficou ferido no olho e precisou ser encaminhado a uma emergência oftalmológica. A Guarda Municipal foi acionada e prestou apoio à Seop na dispersão da confusão.

Alguns ambulantes teriam ateado fogo em sacos de lixo na tentativa de dificultar a ação dos agentes. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana foi acionada para liberar a via.

Policiais militares do 3ºBPM (Méier) e equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão foram acionados para reforçar a segurança.