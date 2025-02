O bloco Dois Pra Lá, Dois Pra Cá durante travessia do Túnel da Lauro Sodré em direção à Copacabana - Paulo Virgilio/Agência Brasil

Publicado 11/02/2025 19:46 | Atualizado 11/02/2025 21:54

Rio - O bloco Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, fundado em 1991, não vai sair no carnaval deste ano. Segundo o coreógrafo Carlinhos de Jesus, um dos fundadores, a Prefeitura do Rio não autorizou o trajeto do desfile do bloco entre os bairros de Botafogo e Copacabana.

"Por determinação dos órgãos competentes, o desfile não foi autorizado, e, por isso, precisamos respeitar essa decisão. Sabemos que essa notícia é uma decepção para todos que aguardavam com ansiedade, mas reforçamos que nossa prioridade é sempre a segurança e o bem-estar de todos os foliões", compartilhou Carlinhos de Jesus, através da suas redes sociais.

A passagem do bloco pelo Túnel da Lauro Sodré foi o motivo da negativa segundo Carlinhos. "Agradecemos imensamente o carinho e o apoio de sempre! Continuamos juntos na alegria e na esperança de que no próximo ano possamos voltar com tudo", disse.

Segundo nota da Riotur, o trajeto do Bloco Dois Pra Lá, Dois Pra Cá foi considerado "inadequado". A prefeitura informou que ainda que tentou sugerir uma rota alternativa, por meio de ruas internas, mas a organização do bloco não aceitou a proposta.

Ainda segunda a pasta, a realização do bloco com o percurso proposto demandaria uma mobilização grande de contingente operacional para garantir a segurança dos foliões ao atravessar o Túnel da Lauro Sodré, em direção à Copacabana. O que não se justificaria pela estimativa de público passada pela organização, cerca de 1.000 pessoas.

O parecer com a negativa do trajeto foi assinado pela CET-Rio, Guarda Municipal, Ordem Pública e Subprefeitura da Zona Sul.



"Bloco tem percurso que é tradição e o nosso é um exemplo. Vamos esperar para 2026 que, com fé em Deus, iremos conseguir", afirmou Carlinhos.