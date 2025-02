Estabelecimento usava bandeira falsa, tinha bombas que fraudavam o valor e vendia gasolina adulterada - Divulgação

Publicado 11/02/2025 18:05 | Atualizado 11/02/2025 18:20

São Gonçalo – Um posto ilegal, que funcionava com bandeira falsa, vendia gasolina adulterada e tinha as bombas registrando mais produto do que o fornecido ao cliente, foi interditado na manhã desta terça-feira (11) durante uma inspeção da força-tarefa do governo do Estado no bairro do Colubandê, São Gonçalo, na Região Metropolitana. Além disso, o estabelecimento utilizava "gatos" tanto na luz quanto na água e estava sem licença municipal para funcionamento. Outros três estabelecimentos também foram vistoriados na mesma operação.