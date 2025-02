Cariocas e turistas aproveitaram o calor para visitar a praia do Leme, na Zona Sul - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/02/2025 16:17 | Atualizado 11/02/2025 17:04

Rio - Os cariocas vêm sofrendo com uma onda de calor que já dura mais de 10 dias na cidade e, nesta quarta-feira (12), não será diferente. Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a máxima esperada para amanhã deve levar os termômetros de volta para os 40°C, sem qualquer previsão de chuva. A temperatura é dois graus acima do que foi registrado nesta terça-feira (11).

A condição do tempo é resultado da influência de um sistema de alta pressão atmosférica, que reduz a formação de nuvens e, consequentemente, interfere no aumento das temperaturas. A máxima prevista deve superar os 40°C, enquanto a mínima ficará em 21°C.Os ventos estarão moderados e o céu estará com poucas nuvens. Um clima bem parecido com o registrado ao longo dos últimos dias e que colocou a cidade no terceiro nível de calor, o NC3, segundo o Centro de Operações Rio. A etapa se caracteriza pelo registro de temperaturas entre 36°C e 40°C por, ao menos, três dias consecutivos.A expectativa é que essa onda de calor siga atingindo a cidade até o fim de semana. Em previsão divulgada pelo Sistema Alerta Rio, a quinta-feira (13) também terá termômetros acima dos 40°C, sem previsão de chuva e com ventos fracos ou moderados.Um pequeno declínio na temperatura deve começar na sexta-feira (14), com a máxima caindo para 37°C, enquanto a mínima fica em 21°C. O céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado. No sábado (15), mais uma queda na temperatura, que irá de 20°C aos 35°C.A onda de calor é resultado de dois principais fatores: a presença de massas de ar quente e seco e a existência de bloqueios atmosféricos, resultado de um sistema de alta pressão atmosférica. A permanência dessas condições por dias consecutivos, associada às temperaturas elevadas em relação à média do período, configura a condição de onda de calor.Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a condição é definida quando temos a permanência das temperaturas 5°C ou mais acima da média por pelo menos cinco dias consecutivos.Nos períodos de calor intenso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta que a população se hidrate, tenha uma alimentação leve, com frutas, legumes e verduras, evite praticar atividades físicas nos horários de pico de calor, entre às 9h e 16h. Se possível, permaneça em locais ventilados e tome cuidado com choques térmicos, que podem ser causados pelo frio do ar-condicionado e o calor da rua.Os grupos mais vulneráveis ao tempo quente são os idosos, as crianças, portadores de doenças crônicas, gestantes e lactantes, além das pessoas em situação de rua.