Aterrisagem do voo LA3914 aconteceu ainda dentro do horário programado - Reprodução/Youtube

Publicado 13/02/2025 13:40 | Atualizado 13/02/2025 13:42

Rio - Um avião foi obrigado a arremeter para desviar de embarcação no momento em que pousaria no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, no início da noite desta quarta-feira (12). O voo da Latam LA3914 chegava de São Paulo, quando piloto teve de fazer manobra.

Segundo a companhia aérea, a aeronave fez a manobra como medida de segurança e concluiu a aterrisagem ainda dentro do horário programado. O desembarque dos passageiros aconteceu de forma normal.

O comunicado detalha ainda que o processo de arremetida é considerado padrão de segurança na aviação. "A segurança é um valor imprescindível para a companhia e todas as suas decisões visam garantir uma operação segura", pontuou a companhia.

A Infraero, contudo, informou que a embarcação em questão estava fora da área de segurança do aeroporto, que é demarcada por boias náuticas, e "em nenhum momento comprometeu a segurança das operações".