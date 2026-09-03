Onça-parda foi vista curtindo sol no Parque Estadual dos Três Picos (PETP) - Reprodução vídeo/Inea

Onça-parda foi vista curtindo sol no Parque Estadual dos Três Picos (PETP)Reprodução vídeo/Inea

Publicado 03/09/2026 13:09

Rio – Uma onça-parda chamou a atenção durante uma passagem pelo Parque Estadual dos Três Picos (PETP), em Nova Friburgo, na Região Serrana. O animal marcou território e aproveitou o sol em uma trilha da unidade de conservação. O registro foi divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta quinta-feira (3)

No vídeo, o animal aparece se abaixando e mexendo no solo. Segundo o órgão, o comportamento é conhecido como “scrap” e faz parte das estratégias utilizadas pela espécie para demarcar sua área. O felino arranha o chão com as patas traseiras, empurra a terra e forma um pequeno monte, onde deposita fezes e urina.

Veja imagens:

Onça-parda é flagrada no Parque Estadual dos Três Picos (PETP), em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio



Crédito: Divulgação/Inea pic.twitter.com/p0qkUq656U — Jornal O Dia (@jornalodia) September 3, 2026

O flagrante ocorreu através de uma câmera de monitoramento (camera trap) do projeto Aventura Animal, parceiro do Inea na conservação da fauna local.