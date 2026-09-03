Rio – Uma onça-parda chamou a atenção durante uma passagem pelo Parque Estadual dos Três Picos (PETP), em Nova Friburgo, na Região Serrana. O animal marcou território e aproveitou o sol em uma trilha da unidade de conservação. O registro foi divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta quinta-feira (3).
No vídeo, o animal aparece se abaixando e mexendo no solo. Segundo o órgão, o comportamento é conhecido como “scrap” e faz parte das estratégias utilizadas pela espécie para demarcar sua área. O felino arranha o chão com as patas traseiras, empurra a terra e forma um pequeno monte, onde deposita fezes e urina.
Veja imagens:
Onça-parda é flagrada no Parque Estadual dos Três Picos (PETP), em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio
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