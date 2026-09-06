Materiais apreendidos eram usados para furto de carros - Divulgação/PCERJ

Materiais apreendidos eram usados para furto de carrosDivulgação/PCERJ

Publicado 06/09/2026 12:15

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Após uma troca de informações entre as forças de segurança e o sistema de monitoramento do município, os policiais identificaram o carro usado pelos suspeitos. Na abordagem, foram apreendidas ferramentas e equipamentos que seriam utilizados nas ações, como chaves de fenda, um dispositivo para quebra de vidros, três chaves de carros e um cabo para conexão com módulos veiculares. Os agentes também encontraram quatro celulares, dois deles com registros de roubo.Ainda de acordo com a apuração, diversos veículos levados pelo bando eram blindados e encaminhados, principalmente, para o Complexo do Chapadão, onde seriam entregues a integrantes da facção.Dois dos presos possuem anotações criminais anteriores. Um deles responde por porte ilegal de arma de fogo e furto, enquanto o outro tem registro pelo mesmo crime.Os quatro foram levados à delegacia e autuados por associação criminosa e receptação. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer a participação de cada um no esquema.