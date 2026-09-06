Materiais apreendidos eram usados para furto de carrosDivulgação/PCERJ

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - As polícias Civil e Militar prenderam, neste domingo (6), quatro integrantes de um grupo suspeito de envolvimento em pelo menos 20 furtos de veículos de luxo. Os criminosos foram localizados no cruzamento da Rua Orlando Teixeira com a Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
LEIA MAIS: Polícia investiga denúncia de homofobia contra ator João Victor Gonçalves

Segundo as investigações da 59ª DP (Duque de Caxias), parte dos automóveis era destinada a integrantes do Comando Vermelho e encaminhada para comunidades dominadas pela facção.
fotogaleria
Materiais apreendidos eram usados para furto de carros - Divulgação/PCERJ
Materiais apreendidos eram usados para furto de carros - Divulgação/PCERJ
Grupo foi preso e encaminhado à delegacia - Divulgação/PCERJ
Grupo foi preso e encaminhado à delegacia - Divulgação/PCERJ


Após uma troca de informações entre as forças de segurança e o sistema de monitoramento do município, os policiais identificaram o carro usado pelos suspeitos. Na abordagem, foram apreendidas ferramentas e equipamentos que seriam utilizados nas ações, como chaves de fenda, um dispositivo para quebra de vidros, três chaves de carros e um cabo para conexão com módulos veiculares. Os agentes também encontraram quatro celulares, dois deles com registros de roubo.

Ainda de acordo com a apuração, diversos veículos levados pelo bando eram blindados e encaminhados, principalmente, para o Complexo do Chapadão, onde seriam entregues a integrantes da facção.

Dois dos presos possuem anotações criminais anteriores. Um deles responde por porte ilegal de arma de fogo e furto, enquanto o outro tem registro pelo mesmo crime.

Os quatro foram levados à delegacia e autuados por associação criminosa e receptação. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer a participação de cada um no esquema.