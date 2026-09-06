Policiamento reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em MadureiraCarlos Elias Junior/Agência O DIA
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Segundo relatos de moradores, traficantes do Morro do Congonha e da comunidade Faz Quem Quer, dominados pelo CV, teriam atirado em direção a rivais na Serrinha, controlada pelo TCP. A região é marcada por uma disputa territorial entre as facções.
Na manhã deste domingo, o policiamento estava reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em Madureira. Ainda segundo a corporação, o objetivo é impedir novos confrontos e garantir a segurança da população.
ATENÇÃO : Tiroteio intenso entre Cajueiro e Serrinha, em Madureira. Atenção na região.— INFORME AGORA RIO (@informeagorarj) September 6, 2026
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