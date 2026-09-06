Policiamento reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em MadureiraCarlos Elias Junior/Agência O DIA

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um intenso tiroteio no Complexo da Serrinha, entre os bairros de Madureira e Vaz Lobo, na Zona Norte, deixou três mortos na madrugada deste domingo (6). O confronto ocorreu entre criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Segundo relatos de moradores, traficantes do Morro do Congonha e da comunidade Faz Quem Quer, dominados pelo CV, teriam atirado em direção a rivais na Serrinha, controlada pelo TCP. A região é marcada por uma disputa territorial entre as facções.
De acordo com a PM, o comando do 9º BPM (Rocha Miranda) recebeu informação sobre a tentativa de invasão de traficantes rivais na região. Um dos feridos chegou a ser socorrido à UPA de Rocha Miranda, mas não resistiu e morreu. 
Na manhã deste domingo, o policiamento estava reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em Madureira. Ainda segundo a corporação, o objetivo é impedir novos confrontos e garantir a segurança da população.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes dos três homens, ainda não identificados. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.
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Policiamento reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em Madureira
Imagens exibidas por traficantes mostram fuzis e entorpecentes que teriam sido tomados da facção rival durante tentativa de invasão