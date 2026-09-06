Policiamento reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em Madureira - Carlos Elias Junior/Agência O DIA

Policiamento reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em MadureiraCarlos Elias Junior/Agência O DIA

Publicado 06/09/2026 11:18

Rio - Um intenso tiroteio no Complexo da Serrinha, entre os bairros de Madureira e Vaz Lobo, na Zona Norte, deixou três mortos na madrugada deste domingo (6). O confronto ocorreu entre criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).





Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Segundo relatos de moradores, traficantes do Morro do Congonha e da comunidade Faz Quem Quer, dominados pelo CV, teriam atirado em direção a rivais na Serrinha, controlada pelo TCP. A região é marcada por uma disputa territorial entre as facções. LEIA MAIS: Bope prende homem que fez familiares reféns na Baixada Fluminense Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Segundo relatos de moradores, traficantes do Morro do Congonha e da comunidade Faz Quem Quer, dominados pelo CV, teriam atirado em direção a rivais na Serrinha, controlada pelo TCP. A região é marcada por uma disputa territorial entre as facções.

De acordo com a PM, o comando do 9º BPM (Rocha Miranda) recebeu informação sobre a tentativa de invasão de traficantes rivais na região. Um dos feridos chegou a ser socorrido à UPA de Rocha Miranda, mas não resistiu e morreu.

ATENÇÃO : Tiroteio intenso entre Cajueiro e Serrinha, em Madureira. Atenção na região.



Telegram Privado https://t.co/cXPCfQRBl8 pic.twitter.com/D18wxb44yj — INFORME AGORA RIO (@informeagorarj) September 6, 2026 Na manhã deste domingo, o policiamento estava reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em Madureira. Ainda segundo a corporação, o objetivo é impedir novos confrontos e garantir a segurança da população. Na manhã deste domingo, o policiamento estava reforçado nas imediações do Viaduto Pref. Negrão de Lima, em Madureira. Ainda segundo a corporação, o objetivo é impedir novos confrontos e garantir a segurança da população.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes dos três homens, ainda não identificados. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.