Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada FluminenseDivulgação/Bope

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Ana Fernanda Freire
Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prendeu, neste sábado (5), um homem que mantinha familiares em cárcere privado em uma residência na Avenida Automóvel Clube, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a unidade, o suspeito estava em surto.
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Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada Fluminense - Divulgação/Bope
Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada Fluminense - Divulgação/Bope
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Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada Fluminense - Divulgação/Bope
Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada Fluminense - Divulgação/Bope
Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada Fluminense - Divulgação/Bope
Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada Fluminense - Divulgação/Bope


No local, as equipes iniciaram uma negociação enquanto planejavam uma intervenção para garantir a segurança das vítimas. Durante a ação, os agentes acessaram o imóvel por uma rota alternativa e conseguiram resgatar um dos reféns. Outra pessoa, que estava acamada, também foi retirada da casa.

Após o fim das negociações, as vítimas receberam atendimento médico e suporte psicológico. Já o suspeito precisou ser encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, onde o caso está sendo investigado.