Equipes do Bope resgataram vítimas feitas reféns na Baixada FluminenseDivulgação/Bope
No local, as equipes iniciaram uma negociação enquanto planejavam uma intervenção para garantir a segurança das vítimas. Durante a ação, os agentes acessaram o imóvel por uma rota alternativa e conseguiram resgatar um dos reféns. Outra pessoa, que estava acamada, também foi retirada da casa.
Após o fim das negociações, as vítimas receberam atendimento médico e suporte psicológico. Já o suspeito precisou ser encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, onde o caso está sendo investigado.
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