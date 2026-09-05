Pistola, duas motocicletas e um rádio transmissor foram apreendidos durante patrulhamento da PM - Divulgação PMRJ

Pistola, duas motocicletas e um rádio transmissor foram apreendidos durante patrulhamento da PMDivulgação PMRJ

Publicado 05/09/2026 11:18





Segundo a corporação, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade quando abordaram a dupla. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola marca Bersa calibre 9mm, duas motocicletas e um rádio transmissor.



De acordo com a PM, ambos já possuem histórico criminal. João Vitor tem passagens por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, enquanto Marcos Henrique responde por tráfico de drogas.



A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. Rio - Policiais militares prenderam dois homens na manhã deste sábado (5) , na Comunidade do Feijão, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Eles foram identificados como João Vitor dos Santos Peçanha, de 21 anos, e Marcos Henrique Colares da Silva Resende, de 24.Segundo a corporação, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade quando abordaram a dupla. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola marca Bersa calibre 9mm, duas motocicletas e um rádio transmissor.De acordo com a PM, ambos já possuem histórico criminal. João Vitor tem passagens por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, enquanto Marcos Henrique responde por tráfico de drogas.A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci