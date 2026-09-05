Pistola, duas motocicletas e um rádio transmissor foram apreendidos durante patrulhamento da PMDivulgação PMRJ
Segundo a corporação, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade quando abordaram a dupla. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola marca Bersa calibre 9mm, duas motocicletas e um rádio transmissor.
De acordo com a PM, ambos já possuem histórico criminal. João Vitor tem passagens por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, enquanto Marcos Henrique responde por tráfico de drogas.
A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.
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