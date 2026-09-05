Pistola, duas motocicletas e um rádio transmissor foram apreendidos durante patrulhamento da PMDivulgação PMRJ

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Aretha Dossares
Rio - Policiais militares prenderam dois homens na manhã deste sábado (5), na Comunidade do Feijão, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Eles foram identificados como João Vitor dos Santos Peçanha, de 21 anos, e Marcos Henrique Colares da Silva Resende, de 24.

Segundo a corporação, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade quando abordaram a dupla. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola marca Bersa calibre 9mm, duas motocicletas e um rádio transmissor.

De acordo com a PM, ambos já possuem histórico criminal. João Vitor tem passagens por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, enquanto Marcos Henrique responde por tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci