Estação Otaviano, do BRT, é alvo de vandalismoDivulgação/ Prefeitura do Rio

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Thalita Queiroz
Rio - A estação do BRT Transcarioca Otaviano, em Madureira, na Zona Norte do Rio, está fechada temporariamente após ser alvo de vandalismo na madrugada deste sábado (5). Segundo a Mobi-Rio, concessionária que administra o sistema, o local passará por reparos nos próximos dias. A empresa não informou a data prevista para a reabertura. Ainda de acordo com a concessionária, os danos impedem o funcionamento da estação.
Em 2022, a estação passou por uma ampla reforma. Na ocasião, os painéis e as portas de vidro foram substituídos por chapas de aço vazadas. A fiação embutida, além de portas com trava automática e mecanismos blindados, também esteve entre as mudanças implementadas.
 
 