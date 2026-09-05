Estação Otaviano, do BRT, é alvo de vandalismoDivulgação/ Prefeitura do Rio
Estação Otaviano, do BRT Transcarioca, é fechada após vandalismo
Local passará por reparos nos próximos dias;. crime aconteceu na madrugada deste sábado (5)
Golpes em plataformas de obras assustam consumidores
Moradores não sabem o que fazer. Empresas reforçam a segurança pedindo antecedentes criminais
Não há país que resista…
O Brasil precisa debater temas importantes, como o destino do dinheiro público, sob pena de dar o passo que falta para mergulhar no abismo que tem pela frente
Sérgio Cabral é condenado a pagar R$ 1 milhão por regalias na prisão
Ex-governador tinha no presídio TV de 65 polegadas, aparelho de home theater e visitas fora das regras
Estação Otaviano, do BRT Transcarioca, é fechada após vandalismo
Local passará por reparos nos próximos dias;. crime aconteceu na madrugada deste sábado (5)
Vídeos: incêndio atinge loja no subsolo do Mercadão de Madureira
Imagens gravadas por pessoas que passavam pelo local mostram a quantidade de fumaça que se espalhou pelo centro comercial
Homem é preso com cocaína no Galeão pela Polícia Federal
Cerca de 5,5 kg de cocaína estavam escondidos em compartimentos falsos de bagagens
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