BRT volta a funcionar na estação Otaviano

Publicado 16/11/2020 15:03

O BRT Rio deu continuidade ao cronograma de reformas e recuperação das estações e reabriu, neste domingo, a estação Otaviano, no corredor Transcarioca, que estava desativada desde 2018 por conta de atos de vandalismo e violência na área.



A repaginada incluiu forra à cobertura, portas de vidros, pintura, iluminação, sinalização e rede elétrica. A mesma estrutura que está sendo utilizada na revitalização das outras estações, o que também impede que ambulantes e moradores de rua guardem objetos na parte superior.



“A recuperação completa da estação Otaviano integra um grande esforço do BRT Rio e representa um marco no ciclo de reforma de estações que iniciamos nos últimos meses. A sua reabertura era uma demanda de muitos passageiros e contamos com a efetiva participação da comunidade local para preservar esse que é um patrimônio público. As estações são um bem de todos”, disse o presidente executivo do BRT Rio, Luiz Martins.



Desde dezembro 28 estações foram reformadas ou recuperadas, mas nos últimos sete meses cerca de 100 estações foram alvo de vandalismo e furto de equipamentos. Até o momento, 32 estações estão fechadas devido a esse problema.