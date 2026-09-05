O passageiro foi preso em flagrante no aeroporto enquanto se preparava para embarcar para a EuropaDivulgação PF

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Aretha Dossares
Rio - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite desta sexta-feira (4) após ser encontrado com cerca de 5,5 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. A droga estava escondida em compartimentos falsos de uma mochila e de uma bagagem de mão.
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Segundo a Polícia Federal, o passageiro pretendia embarcar em um voo com conexão em Madri, na Espanha, antes de seguir para Barcelona.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN). Durante a inspeção das bagagens, os policiais localizaram a cocaína ocultada nos fundos falsos e efetuaram a prisão.

Após a formalização do auto de prisão em flagrante, o homem foi levado para o sistema prisional do estado. Ele permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci