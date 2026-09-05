O passageiro foi preso em flagrante no aeroporto enquanto se preparava para embarcar para a Europa - Divulgação PF

O passageiro foi preso em flagrante no aeroporto enquanto se preparava para embarcar para a EuropaDivulgação PF

Publicado 05/09/2026 13:24

Rio - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite desta sexta-feira (4) após ser encontrado com cerca de 5,5 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. A droga estava escondida em compartimentos falsos de uma mochila e de uma bagagem de mão.

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Segundo a Polícia Federal, o passageiro pretendia embarcar em um voo com conexão em Madri, na Espanha, antes de seguir para Barcelona.



A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN). Durante a inspeção das bagagens, os policiais localizaram a cocaína ocultada nos fundos falsos e efetuaram a prisão.



Após a formalização do auto de prisão em flagrante, o homem foi levado para o sistema prisional do estado. Ele permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, o passageiro pretendia embarcar em um voo com conexão em Madri, na Espanha, antes de seguir para Barcelona.A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN). Durante a inspeção das bagagens, os policiais localizaram a cocaína ocultada nos fundos falsos e efetuaram a prisão.Após a formalização do auto de prisão em flagrante, o homem foi levado para o sistema prisional do estado. Ele permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci