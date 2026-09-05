DHC investiga a morte de Leandro Cavalcante, baleado por um PM de folga durante uma tentativa de assalto no Recreio - Érica Martin / Arquivo

DHC investiga a morte de Leandro Cavalcante, baleado por um PM de folga durante uma tentativa de assalto no RecreioÉrica Martin / Arquivo

Publicado 05/09/2026 09:04





Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados às 18h30 para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Aílton Henrique da Costa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o sargento de folga e uma equipe da Motopatrulha Recreio.



Em seu relato, o militar contou que reagiu à abordagem criminosa e efetuou disparos contra um dos assaltantes. Durante a ação, o suspeito deixou cair um simulacro de pistola, mas, mesmo baleado, conseguiu fugir na garupa de uma motocicleta cuja placa não foi identificada. O PM informou que só percebeu que a arma utilizada pelo assaltante era falsa após realizar os disparos. Rio - Um 3º sargento da Polícia Militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos, na noite desta sexta-feira (4) , no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. O suspeito foi identificado como Leandro Cavalcante, de 22 anos.Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados às 18h30 para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Aílton Henrique da Costa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o sargento de folga e uma equipe da Motopatrulha Recreio.Em seu relato, o militar contou que reagiu à abordagem criminosa e efetuou disparos contra um dos assaltantes. Durante a ação, o suspeito deixou cair um simulacro de pistola, mas, mesmo baleado, conseguiu fugir na garupa de uma motocicleta cuja placa não foi identificada. O PM informou que só percebeu que a arma utilizada pelo assaltante era falsa após realizar os disparos.

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Após buscas pela região, Leandro foi localizado sem vida na Avenida José Luiz Ferraz, na esquina com a Rua Cláudio Abramo. O condutor da motocicleta conseguiu fugir e a polícia apura a possibilidade de ele também ter sido atingido por tiros.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h40 para a Avenida José Luiz Ferraz, nº 829, onde confirmou a morte do homem. O corpo foi removido da via por volta das 21h40 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. "De acordo com a Polícia Civil, com informações preliminares, um policial militar reagiu a uma tentativa de roubo e alvejou o criminoso, que não resistiu. Diligências estão em andamento para apurar os fatos." Após buscas pela região, Leandro foi localizado sem vida na Avenida José Luiz Ferraz, na esquina com a Rua Cláudio Abramo. O condutor da motocicleta conseguiu fugir e a polícia apura a possibilidade de ele também ter sido atingido por tiros.O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h40 para a Avenida José Luiz Ferraz, nº 829, onde confirmou a morte do homem. O corpo foi removido da via por volta das 21h40 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto.A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. "De acordo com a Polícia Civil, com informações preliminares, um policial militar reagiu a uma tentativa de roubo e alvejou o criminoso, que não resistiu. Diligências estão em andamento para apurar os fatos."

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci



