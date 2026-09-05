Incêndio forçou o fechamento do centro comercial mais cedo ontem - Reprodução/Redes sociais

Incêndio forçou o fechamento do centro comercial mais cedo ontemReprodução/Redes sociais

Publicado 05/09/2026 14:59

Rio - Uma loja de brinquedos no subsolo do Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio, acabou sendo atingida por um incêndio no início da tarde deste sábado (5). Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Campinho foram acionadas às 12h55 para atender à ocorrência. Não houve feridos.

Imagens gravadas por pessoas que passavam pelo local mostram a quantidade de fumaça que se espalhou pelo centro comercial. Clientes e comerciantes aparecem colocando as mãos na boca e tentando deixar o local. Também é possível ver os bombeiros atuando no combate às chamas. Veja os vídeos:

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Às 14h, o fogo já havia sido controlado e a ocorrência entrou em fase de rescaldo. Assim que o trabalho for encerrado, as equipes da Defesa Civil Municipal terão acesso ao imóvel para realizar a vistoria. A Polícia Civil também vai realizar perícia e investigar as causas do incêndio. Às 14h, o fogo já havia sido controlado e a ocorrência entrou em fase de rescaldo. Assim que o trabalho for encerrado, as equipes da Defesa Civil Municipal terão acesso ao imóvel para realizar a vistoria. A Polícia Civil também vai realizar perícia e investigar as causas do incêndio.

Mercadão fechou as portas mais cedo

Em nota, o Mercadão de Madureira classificou o ocorrido como um princípio de incêndio: "A brigada de incêndio do Mercadão atuou imediatamente no controle inicial e, na sequência, o Corpo de Bombeiros do Quartel de Campinho realizou o atendimento e os procedimentos necessários no local. A causa do princípio de incêndio ainda não foi determinada", disse.



Por precaução, o centro comercial encerrou suas atividades neste sábado mais cedo. "A medida segue as orientações do Oficial de Dia do Quartel de Bombeiros de Campinho, Tenente Daniel Santos, considerando a fumaça produzida pela queima de materiais plásticos e pelúcias presentes no estabelecimento atingido".



O Mercadão de Madureira retomará normalmente suas atividades na terça-feira (8). O local é um dos maiores centros comerciais populares da cidade do Rio e costuma ficar bastante cheio, principalmente aos fins de semana.



