Criminosos abandonaram uma mochila com arma, granada e drogasDivulgação
PMs trocam tiros com criminosos em Vigário Geral
Na ação, agentes apreenderam uma pistola 9mm, granada, rádios e grande quantidade de drogas; Bandidos conseguiram fugir
Homem que se passava por funcionário da Prefeitura de Itaguaí é preso
Suspeito foi detido em flagrante em uma agência bancária ao tentar conseguir empréstimo consignado com documentos falsos
PM de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito no Recreio
Leandro Cavalcante, de 22 anos, usava uma arma falsa e foi localizado sem vida após tentar fugir de moto
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Campo Grande ganha vias revitalizadas e novo acesso ao túnel
Intervenções em 2,5 quilômetros incluem ciclovia, drenagem, calçadas renovadas e reorganização do trânsito na Zona Oeste
Fecomércio RJ promove sabatinas com candidatos ao Governo do Rio
O público poderá acompanhar as entrevistas ao vivo pelo canal do DIA no YouTube, nos dias 8, 10 e 11 de setembro
Candidatos no Rio falam em combate ao crime e tarifa zero nos trens
Paes prometeu que, se eleito, instalará câmeras inteligentes em todas as cidades; William Siri defendeu a reestatização do transporte público
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