Criminosos abandonaram uma mochila com arma, granada e drogas - Divulgação

Criminosos abandonaram uma mochila com arma, granada e drogasDivulgação

Publicado 05/09/2026 08:09 | Atualizado 05/09/2026 10:01

Rio - Policiais militares e criminosos entraram em confronto em Vigário Geral, na Zona Norte,na madrugada deste sábado (5). Na ação, agentes apreenderam uma pistola 9mm, granada, rádios e grande quantidade de drogas.

Segundo a corporação, agentes do 16ºBPM (Olaria) realizavam patrulhamento pela região quando foram atacados a tiros. Os criminosos conseguiram fugir, mas abandonaram uma mochila com os materiais.

O bairro faz parte do Complexo de Israel, dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). A região é alvo de constantes operações e reforço no policiamento devido às tentativas de invasões do Comando Vermelho (CV) em comunidades do entorno.



