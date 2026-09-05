Criminosos abandonaram uma mochila com arma, granada e drogasDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - Policiais militares e criminosos entraram em confronto em Vigário Geral, na Zona Norte,na madrugada deste sábado (5). Na ação, agentes apreenderam uma pistola 9mm, granada, rádios e grande quantidade de drogas.
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Segundo a corporação, agentes do 16ºBPM (Olaria) realizavam patrulhamento pela região quando foram atacados a tiros. Os criminosos conseguiram fugir, mas abandonaram uma mochila com os materiais.
O bairro faz parte do Complexo de Israel, dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). A região é alvo de constantes operações e reforço no policiamento devido às tentativas de invasões do Comando Vermelho (CV) em comunidades do entorno.