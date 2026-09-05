Ygor foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária - Reprodução/PCERJ

Ygor foi preso em flagrante dentro de uma agência bancáriaReprodução/PCERJ

Publicado 05/09/2026 09:05

Rio - Um homem foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária no Centro de Itaguaí, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (4), ao se passar por funcionário da prefeitura para tentar conseguir um empréstimo consignado.

Segundo a Polícia Civil, Ygor de Paula, de 30 ano, utilizava documentos falsificados atribuídos ao município. Entre eles, contracheques e uma solicitação de averbação de parcelas em folha adulterada.



A ação foi realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí), acionados após o setor de inteligência da unidade receber a denúncia. O objetivo do suspeito, de acordo com as investigações, era obter crédito de forma fraudulenta.

Ygor foi autuado por tentativa de estelionato e uso de documento falso. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. O espaço está aberto para eventuais manifestações.



