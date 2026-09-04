Serviço de reforma no cais de Santa Luzia para segurança do turismoDivulgação/PMAR

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - O Cais da Estação Santa Luzia, no Centro de Angra dos Reis, está temporariamente interditado para a realização de obras de manutenção. Os serviços são executados pela Prefeitura, por meio da TurisAngra e das Secretarias de Agricultura, Aquicultura e Pesca e de Serviço Público.
 
Reforma do deck - Divulgação/PMAR
Reforma do deckDivulgação/PMAR
Segundo o município, a intervenção tem caráter preventivo e busca garantir a segurança dos usuários e a regularidade das operações realizadas no local. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 15 dias.
Durante a interdição, os embarques e desembarques das escunas serão realizados no cais do bairro Camorim ( cerca de 20 minutos do centro da cidade). Já as operações de chegada e saída dos flexboats ocorrerão pelas escadas laterais do Cais de Santa Luzia.
Segundo a prefeitura "as mudanças são temporárias e foram adotadas para permitir a execução das obras com segurança, mantendo a continuidade das atividades de transporte e turismo marítimo em Angra dos Reis. Após a conclusão dos serviços, a previsão é que as operações no Cais de Santa Luzia sejam retomadas normalmente".
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Serviço de reforma no cais de Santa Luzia para segurança do turismo
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