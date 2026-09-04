Caça ilegal em acampamento na área de preservação ambiental encontrado pela polícia - Divulgação/PM

Caça ilegal em acampamento na área de preservação ambiental encontrado pela políciaDivulgação/PM

Publicado 04/09/2026 18:24

Angra dos Reis - Policiais militares localizaram e desmontaram, nessa quinta-feira (3), um acampamento clandestino no interior do Parque Estadual Cunhambebe, área de proteção ambiental em Angra dos Reis. Na ação ninguém foi preso. Os agentes apreenderam armas de caça e munições.

Armas apreendidas no acampamento Divulgação/PM



Durante a ação, os agentes encontraram três espingardas e cinco trabucos de fabricação artesanal. Um dos trabucos estava municiado. Também foram apreendidas munições e diversos materiais relacionados à caça de animais silvestres.

Segundo os policiais, parte dos itens estava escondida na mata e outra parte foi localizada dentro de tubos enterrados no local. A ocorrência foi encaminhada para a 166ª Delegacia de Polícia (DP), em Angra dos Reis, onde o caso será investigado.

Parque Estadual Cunhambebe (PEC)

O Parque Estadual Cunhambebe (PEC), administrado pelo Inea, foi criado em junho de 2008, pelo Decreto Estadual nº 41.358 é uma unidade de conservação de proteção integral com cerca de 38 mil hectares. sendo a segunda maior unidade administrativa pelo estado do Rio de Janeiro. Se estende pelos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí.

Importância Ambiental

Possui cerca de 99% de sua área com vegetação de Mata Atlântica em excelente estado de conservação.

Corredor Ecológico

Funciona como uma importante ligação de preservação entre o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a Reserva Biológica Federal do Tinguá.

Recursos Hídricos

Protege nascentes cruciais e mananciais para a região da Costa Verde e do Médio Paraíba.

Reconhecimento

Integrante da rede de postos avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).



