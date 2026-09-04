Caça ilegal em acampamento na área de preservação ambiental encontrado pela políciaDivulgação/PM

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - Policiais militares localizaram e desmontaram, nessa quinta-feira (3), um acampamento clandestino no interior do Parque Estadual Cunhambebe, área de proteção ambiental em Angra dos Reis. Na ação ninguém foi preso. Os agentes apreenderam armas de caça e munições.
 
Armas apreendidas no acampamento - Divulgação/PM
Armas apreendidas no acampamentoDivulgação/PM

Durante a ação, os agentes encontraram três espingardas e cinco trabucos de fabricação artesanal. Um dos trabucos estava municiado. Também foram apreendidas munições e diversos materiais relacionados à caça de animais silvestres.
Segundo os policiais, parte dos itens estava escondida na mata e outra parte foi localizada dentro de tubos enterrados no local. A ocorrência foi encaminhada para a 166ª Delegacia de Polícia (DP), em Angra dos Reis, onde o caso será investigado.
Parque Estadual Cunhambebe (PEC)
O Parque Estadual Cunhambebe (PEC), administrado pelo Inea, foi criado em junho de 2008, pelo Decreto Estadual nº 41.358 é uma unidade de conservação de proteção integral com cerca de 38 mil hectares. sendo a segunda maior unidade administrativa pelo estado do Rio de Janeiro. Se estende pelos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí.
Importância Ambiental
Possui cerca de 99% de sua área com vegetação de Mata Atlântica em excelente estado de conservação.
Corredor Ecológico
Funciona como uma importante ligação de preservação entre o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a Reserva Biológica Federal do Tinguá.
Recursos Hídricos
Protege nascentes cruciais e mananciais para a região da Costa Verde e do Médio Paraíba.
Reconhecimento
Integrante da rede de postos avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).
 
 

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Caça ilegal em acampamento na área de preservação ambiental encontrado pela polícia
Armas apreendidas no acampamento