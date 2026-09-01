Prefeito Cláudio Ferreti (centro) secretário de Educação Paulo Fortunato (E) e militares da Marinha do Brasil na abertura da Semana da Pátria - Divulgação/PMAR

Prefeito Cláudio Ferreti (centro) secretário de Educação Paulo Fortunato (E) e militares da Marinha do Brasil na abertura da Semana da PátriaDivulgação/PMAR

Publicado 01/09/2026 18:46

Angra dos Reis - O clima de patriotismo tomou conta da Praça Nilo Peçanha, no Centro de Angra dos Reis, nesta terça-feira (1º), durante a abertura oficial da Semana da Pátria 2026. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, a cerimônia foi realizada na sacada do Palácio Raul Pompeia, sede do Executivo Municipal.

Autoridades civil e militar e estudantes na praça Nilo Peçanha, sede da prefeitura de Angra dos Reis Divulgação/PMAR

A solenidade teve início com o hasteamento das bandeiras de Angra dos Reis, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do Mercosul. Participaram alunos de escolas municipais e particulares, unidades de educação especial, secretários municipais, vereadores, militares do Colégio Naval e moradores. Destaque para a Banda do Colégio Naval que participou da cerimônia e foi responsável pela execução do Hino Nacional Brasileiro, do Hino de Angra dos Reis e do Hino da Independência.

O prefeito Cláudio Ferreti destacou a importância da celebração para a formação das novas gerações.

-Celebrar a Semana da Pátria é valorizar a nossa história, fortalecer o sentimento de pertencimento e lembrar às novas gerações a importância do respeito e do amor pelo nosso país - afirmou.

Segundo o prefeito, a participação de crianças e jovens em momentos cívicos contribui para estimular valores como patriotismo, cidadania e orgulho pela história do país.

A programação terá como principal destaque o Desfile Cívico de 7 de setembro, na próxima segunda-feira, a partir das 9h, na Avenida Júlio Maria, no Centro. O evento reunirá escolas municipais, estaduais e particulares, além de representantes das secretarias municipais, da Marinha do Brasil, das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e de dez entidades civis.