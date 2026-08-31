Arsenal apreendido pela PM após confrontoDivulgação/Polícia
Blitz educativa encerra ações do Agosto Lilás em Angra dos Reis
Ação na Praça Codrato de Vilhena orientou a população sobre prevenção, denúncia e enfrentamento à violência contra a mulher
Três homens morrem em confronto com a PM e arsenal é apreendido na operação
Confronto ocorreu na Sapinhatuba 1; PM apreendeu fuzis, pistola, granada, munições e carregadores durante a ação
Homem é morto a tiros na Japuíba e suspeito é preso em Mangaratiba
Homem de 35 anos foi encontrado morto na Rua Japoranga. Suspeito, de 28, foi localizado com revólver e nove munições
DPO da Lambicada é inaugurado e amplia presença policial em Angra
Novo destacamento é fruto de parceria entre Prefeitura e Polícia Militar e reforça a segurança para moradores da região e comunidades vizinhas
Polícia Civil prende três suspeitos do homicídio do policial em Angra
Na Operação Legado e Honra, da 166ª DP. Um quarto suspeito segue foragido e pode estar escondido no Complexo da Penha. Dois envolvidos como executor e mandante, foram mortos no confronto em operações anteriores
Maternidade de Angra promove Agosto Dourado na Aldeia Sapukai
Ação do HMAR Extra Muros orientou gestantes e famílias sobre amamentação, cuidados infantis e serviços de saúde, com troca de saberes
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