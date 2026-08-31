Arsenal apreendido pela PM após confronto - Divulgação/Polícia

Arsenal apreendido pela PM após confrontoDivulgação/Polícia

Publicado 31/08/2026 16:18 | Atualizado 31/08/2026 20:23

Angra dos Reis - Uma operação da Polícia Militar terminou com três homens mortos após um confronto armado na localidade da Sapinhatuba 1, em Angra dos Reis, nesse domingo (30). A ação foi realizada por equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, os policiais foram atacados por homens armados e houve troca de tiros. Três suspeitos foram socorridos para atendimento médico, no Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade.

Entre os mortos estão Alex Silva Ozório, conhecido como “Peixe”, apontado pela polícia como uma das lideranças da comunidade, e Edinaldo Corrêa, o “Naldinho”, identificado como gerente do tráfico. O terceiro homem ainda não foi identificado.

Durante a operação, os policiais apreenderam um armamento de alto poder de fogo. O material recolhido inclui um fuzil HK G3, calibre 7,62, um fuzil Colt, calibre 5,56, uma pistola Brasilmaz, calibre 9mm, e uma granada, além de 191 munições de calibre 7,62, 55 de calibre 5,56 e quatro de calibre 9mm, três carregadores de 7,62, três de 5,56 e um de 9mm.

A ocorrência foi registrada pelas autoridades, e a apreensão do armamento será incluída na investigação sobre o confronto e a atuação do tráfico de drogas na região.