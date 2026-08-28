Prefeito Cláudio Ferreti (E) ao lado do secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa e autoridades militares na inauguração do DPO - Divulgação/PMAR

Prefeito Cláudio Ferreti (E) ao lado do secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa e autoridades militares na inauguração do DPODivulgação/PMAR

Publicado 28/08/2026 21:39

Angra dos Reis - O bairro da Lambicada em Angra dos Reis, na Costa Verde, ganhou um novo reforço para a segurança pública. O Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da localidade foi inaugurado nesta sexta-feira (28), em uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Angra dos Reis. A entrega foi conduzida pelo 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), sob o comando do tenente-coronel Belitardo.

Comunidade do Morro da Lambicada, localizado à beira da Rio-Santos, em Jacuecanga Divulgação/PMAR

Durante a cerimônia, o prefeito Cláudio Ferreti destacou a importância da integração entre o município e as forças de segurança. Segundo ele, a presença mais próxima do "Estado deve contribuir para ampliar a sensação de segurança dos moradores da Lambicada e das comunidades vizinhas".

Para os moradores a inauguração do destacamento vai trazer mais segurança e coibir a ocupação do crime organizado, como ocorrido em 2022. Um dos bairros do município, onde a Força de Segurança e o Estado realizaram diversas ações de combate ao tráfico de drogas e ocupação do território por facção criminosa.

-Nós vivemos dias ruins aqui com mortes de trabalhadores e pessoas inocentes atingidas pela ação do mal, que dominou isso tudo aqui. Agente não tinha paz. Até a Polícia agir com força e nos devolver a paz - disse um morador antigo que preferiu não se identificar.

A Prefeitura informou que mantém uma política de apoio às forças de segurança por meio da disponibilização de imóveis alugados e espaços públicos para ampliar a atuação policial em diferentes regiões de Angra. As estruturas atendem unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, tanto no continente quanto na Ilha Grande.

Entre os espaços mantidos pelo município estão o DPO da Lambicada, as UPPs do Frade e do Morro da Glória 2, a 1ª Companhia de Polícia do Centro e a sede da PRF, no Camorim, onde há uma UPP. Também são disponibilizados imóveis próprios para atuação policial em Belém, Serra D’Água, Garatucaia, Monsuaba, Areal, Morro, Banqueta e comunidades da Ilha Grande.

De acordo com a Prefeitura, entre 2025 e 2026, os investimentos relacionados à disponibilização de imóveis para as forças de segurança ultrapassaram R$ 959 mil. O secretário municipal de Segurança Pública, Douglas Barbosa, afirmou que a integração entre a Prefeitura e as forças de segurança tem contribuído para a redução dos índices de violência no município. Ele citou dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) e informações da 166ª Delegacia de Polícia.

A comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Daniele Farias, também ressaltou a parceria com o município. Segundo ela, "a estrutura oferece melhores condições de trabalho aos policiais e deve contribuir para a segurança da região".

Já o comandante do 33º BPM, tenente-coronel Belitardo, destacou que a inauguração representa a presença do Estado em uma comunidade que aguardava pelo destacamento. Ele também atribuiu a concretização do projeto ao apoio da Prefeitura, dos moradores e das entidades comunitárias da Lambicada, que assim como o Camorim reivindicavam a presença constante da Polícia Militar.

A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, representantes das forças de segurança, lideranças comunitárias, moradores e vereadores.