Inscrições vão até sexta-feira, às 23h50 online para cursos voltados à cultura - Divulgação/PMP

Inscrições vão até sexta-feira, às 23h50 online para cursos voltados à culturaDivulgação/PMP

Publicado 25/08/2026 20:23

Angra dos Reis - O Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal, realizou, uma palestra educativa no Ciep 055 – João Gregório Galindo, no bairro Areal. Cerca de cem jovens, entre 14 e 19 anos, participaram da atividade. A programação é extensiva às unidades escolares da cidade, que podem agendar o encontro pelo telefone (24) 3377-4527.

Durante o encontro, os estudantes receberam orientações sobre guarda responsável, castração, cuidados básicos com cães e gatos, respeito aos animais e prevenção e combate aos maus-tratos. Eles também conheceram as ações desenvolvidas pela Superintendência de Bem-Estar Animal e puderam esclarecer dúvidas.

Segundo a superintendente de Bem-Estar Animal, Lia Freitas, iniciativas de educação são importantes para ampliar a conscientização e estimular uma relação mais responsável entre a população e os animais.

-A educação é uma importante ferramenta para transformar a forma como a sociedade se relaciona com os animais. Ao levar essas informações para crianças e adolescentes, contribuímos para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis - destacou Lia.

A iniciativa faz parte das ações permanentes de educação e conscientização da Superintendência de Bem-Estar Animal, que busca alcançar diferentes públicos e fortalecer a cultura da guarda responsável no município.

Escolas podem participar

Unidades de ensino públicas ou privadas interessadas em receber as ações educativas podem entrar em contato com a Superintendência de Bem-Estar Animal pelo e-mail bemestaranimal@angra.rj.gov.br ou pelo telefone (24) 3377-4527.