Prefeito de Angra Cláudio Ferreti e Marc Olichon (Centro) e Rodrigo Gouvêa e Ulisses Covas no Fórum de Turismo em Brasília - Divulgação/PMAR

Prefeito de Angra Cláudio Ferreti e Marc Olichon (Centro) e Rodrigo Gouvêa e Ulisses Covas no Fórum de Turismo em BrasíliaDivulgação/PMAR

Publicado 27/08/2026 17:37

Angra dos Reis - Angra dos Reis participou, nesta quarta-feira (26), do 8º Fórum CLIA Brasil 2026, realizado em Brasília e considerado um dos principais encontros do setor de cruzeiros marítimos do país. O evento reuniu representantes da cadeia produtiva para discutir desafios, investimentos e estratégias para fortalecer a atividade no Brasil.

O município foi representado pelo prefeito Cláudio Ferretti, pelo presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvêa, pelo superintendente de Fomento ao Trade, Ulisses Covas, e pelo subprefeito da Ilha Grande, Marc Olichon.

Durante o fórum, foram apresentados dados sobre o desempenho do setor e os impactos econômicos gerados pelos cruzeiros. Para a temporada 2026/2027, Angra dos Reis prevê receber, inicialmente, 53 transatlânticos, com escalas no continente e na Ilha Grande.

Segundo o prefeito Cláudio Ferretti, a participação no evento reforça a importância estratégica do turismo de cruzeiros para a economia municipal.

-Angra dos Reis tem uma vocação natural para o turismo náutico e está entre os destinos mais importantes do país. A chegada dos navios movimenta restaurantes, comércio, transportes, passeios turísticos e uma série de outros serviços, gerando emprego e renda para a população - destacou.

A programação contou com três painéis voltados ao futuro do segmento. Foram discutidas as perspectivas das lideranças globais para o Brasil, a criação de novos terminais de passageiros e investimentos em infraestrutura portuária, além de medidas para tornar o ambiente de negócios mais atrativo para as empresas de cruzeiros.

O evento também apresentou o novo Estudo de Perfil e Impactos Econômicos de Cruzeiros Marítimos no Brasil, elaborado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a CLIA Brasil. De acordo com o levantamento, o país recebeu 602.864 turistas na temporada 2025/2026, movimentando R$ 4,28 bilhões na economia. Nas cidades de escala, o gasto médio foi de R$ 800,98 por passageiro.

Impacto em Angra

Na temporada 2025/2026, Angra dos Reis recebeu 55 navios e mais de 175 mil passageiros. Entre outubro de 2025 e março de 2026, foram registradas 24 escalas no continente e 31 na Ilha Grande.

A estimativa é de que a atividade tenha movimentado mais de R$ 124 milhões na economia do município. Durante o período, os visitantes circularam por praias, atrativos turísticos, restaurantes, lojas e outros estabelecimentos, beneficiando diferentes setores.

Para Rodrigo Gouvêa, os números reforçam a necessidade de investimentos contínuos na estrutura turística da cidade.

- O setor movimentou bilhões de reais na temporada 2025/2026 e possui um forte efeito multiplicador: cada R$ 1 investido na atividade de cruzeiros movimenta R$ 3,89 na economia brasileira - afirmou o presidente da TurisAngra.

Ainda segundo Gouvêa, os resultados demonstram que o segmento é estratégico para a geração de emprego, renda e novas oportunidades em Angra dos Reis.