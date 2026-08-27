Mães da aldeia Sapukai em Angra dos Reis recebe orientação sobre amamentação - Divulgação/PMAR

Mães da aldeia Sapukai em Angra dos Reis recebe orientação sobre amamentaçãoDivulgação/PMAR

Publicado 27/08/2026 17:49

Angra dos Reis - A Aldeia Indígena Sapukai recebeu, nesta quarta-feira (26), mais uma edição do projeto HMAR Extra Muros, promovido pelo Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR). Pelo quinto ano consecutivo, a unidade levou à comunidade ações do Agosto Dourado, campanha de incentivo e valorização da amamentação.

A iniciativa reuniu uma equipe multiprofissional formada por nutricionista, médicos, psicólogos, ouvidores, assistente social, farmacêuticos e enfermeira. Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à gestação, maternidade, amamentação, cuidados após o nascimento e serviços oferecidos pelo HMAR.

A programação também promoveu uma troca de experiências com as mulheres da aldeia, que compartilharam conhecimentos e práticas tradicionais relacionados aos cuidados com gestantes e recém-nascidos.

Segundo a diretora do HMAR, Patrícia Neves, a aproximação permite que os profissionais conheçam melhor a realidade da comunidade e fortaleçam uma relação baseada no diálogo e no respeito aos costumes e tradições dos povos originários.

Neste ano, a ação contou ainda, pela primeira vez, com a participação da ONG Mar Azul, que apresentou informações sobre a rede de apoio disponível para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para o cacique da Aldeia Sapukai, Algemiro da Silva, a iniciativa representa um intercâmbio entre os conhecimentos científicos e a cultura Guarani.

A comunidade indígena conta com uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) própria, responsável pelo acompanhamento contínuo dos moradores. A ação do HMAR busca fortalecer os vínculos entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a população indígena, ampliando o acolhimento na maternidade e nas demais unidades públicas de saúde de Angra.

Em dezembro de 2025, o HMAR foi reconhecido como a primeira unidade indígena do estado do Rio de Janeiro certificada como Amiga da Amamentação.