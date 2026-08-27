Mães da aldeia Sapukai em Angra dos Reis recebe orientação sobre amamentaçãoDivulgação/PMAR
A programação também promoveu uma troca de experiências com as mulheres da aldeia, que compartilharam conhecimentos e práticas tradicionais relacionados aos cuidados com gestantes e recém-nascidos.
Para o cacique da Aldeia Sapukai, Algemiro da Silva, a iniciativa representa um intercâmbio entre os conhecimentos científicos e a cultura Guarani.
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