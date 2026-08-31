Polícia Militar e agentes do trânsito reforçam orientação às mulheres Divulgação/PMAR
A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, o PROEP-Mulher, da Secretaria de Segurança Pública, e a Polícia Militar, por meio da Patrulha Maria da Penha e do programa Guardiões da Vida.
Durante a ação, equipes das instituições parceiras orientaram moradores e visitantes sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Também foram divulgadas informações sobre os canais de denúncia e a necessidade de reconhecer diferentes formas de violência.
A atividade reforçou ainda a importância de uma rede integrada de proteção e acolhimento às mulheres em situação de violência.
Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, o Agosto Lilás é um período importante para ampliar o diálogo e fortalecer as ações de proteção, mas o trabalho precisa continuar durante todo o ano.
Onde buscar ajuda
Mulheres em situação de violência podem procurar atendimento e orientação na rede municipal de proteção. As denúncias podem ser feitas pelo CIOSP, pelo telefone 153; pelo Disque Denúncia, 0300 253 1177; e pelo Ligue 180, canal nacional de atendimento à mulher.
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