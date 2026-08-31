Polícia Militar e agentes do trânsito reforçam orientação às mulheres - Divulgação/PMAR

Polícia Militar e agentes do trânsito reforçam orientação às mulheres Divulgação/PMAR

Publicado 31/08/2026 20:11

Angra dos Reis - Uma blitz educativa realizada na nesta segunda-feira (31), na Praça Codrato de Vilhena, conhecida como Praça do Papão, marcou o encerramento da programação do Agosto Lilás em Angra dos Reis.

Motoristas abordados no trânsito Divulgação/PMAR



A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, o PROEP-Mulher, da Secretaria de Segurança Pública, e a Polícia Militar, por meio da Patrulha Maria da Penha e do programa Guardiões da Vida.



Durante a ação, equipes das instituições parceiras orientaram moradores e visitantes sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Também foram divulgadas informações sobre os canais de denúncia e a necessidade de reconhecer diferentes formas de violência. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, o PROEP-Mulher, da Secretaria de Segurança Pública, e a Polícia Militar, por meio da Patrulha Maria da Penha e do programa Guardiões da Vida.Durante a ação, equipes das instituições parceiras orientaram moradores e visitantes sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Também foram divulgadas informações sobre os canais de denúncia e a necessidade de reconhecer diferentes formas de violência.

No interior dos ônibus passageiros recebiam informações sobre o Agosto Lilás Divulgação/PMNAR



A atividade reforçou ainda a importância de uma rede integrada de proteção e acolhimento às mulheres em situação de violência.



Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, o Agosto Lilás é um período importante para ampliar o diálogo e fortalecer as ações de proteção, mas o trabalho precisa continuar durante todo o ano. A atividade reforçou ainda a importância de uma rede integrada de proteção e acolhimento às mulheres em situação de violência.Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, o Agosto Lilás é um período importante para ampliar o diálogo e fortalecer as ações de proteção, mas o trabalho precisa continuar durante todo o ano.

- O enfrentamento à violência contra a mulher precisa ser permanente, com políticas públicas, acolhimento, prevenção e conscientização durante todo o ano - destacou.



Onde buscar ajuda



Mulheres em situação de violência podem procurar atendimento e orientação na rede municipal de proteção. As denúncias podem ser feitas pelo CIOSP, pelo telefone 153; pelo Disque Denúncia, 0300 253 1177; e pelo Ligue 180, canal nacional de atendimento à mulher.