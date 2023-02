"Álcool e direção: passe longe desta mistura" - Divulgação/PMAR

Publicado 17/02/2023 11:46

Angra dos Reis- A prefeitura de Angra interditou algumas ruas para o desfile dos blocos de carnaval. O objetivo é garantir a segurança dos moradores e turistas durante a folia. Foram interditados os seguintes trechos para a passagem dos blocos: Avenida Raul Pompeia - da esquina com a Rua Coronel Carvalho até a Rua do Comércio; Rua do Comércio - da Praça General Osório até a Praça da Matriz; Rua Coronel Carvalho - da esquina da Rua Pereira Peixoto até a Avenida Raul Pompeia, nos dois sentidos de direção da via. A programação com todos os horários pode ser conferida no site www.angra.rj.gov.br/carnaval

Ainda segundo o Trânsito, alguns trechos sofrerão paralisações parciais de acordo com as demandas dos blocos de comunidades. Para suprir a demanda de vagas, os estacionamentos em frente ao Convento do Carmo, da Lapa e ao lado do Fórum estarão abertos.



TRANSPORTE COLETIVO



Os foliões de Angra contarão com reforço no transporte coletivo com ônibus extras de sexta-feira (17) a quarta-feira (22), até às 3h. O reforço valerá para as seguintes linhas: T20 - Pq. Mambucaba; T21 – Frade; 203 - Serra D‘Água; 208 – Belém; 207 – Banqueta; C05 – Retiro; T10 - Div. Mangaratiba; T11 - Ponta Leste; 102 – Caputera; 106 – Jacuecanga; 103 – Camorim e C04 - Vila Velha.

Vale lembrar que na chegada ao Centro os ônibus via Morro da Cruz terão o itinerário desviado da Raul Pompéia para a Rua Manoel do Rosário, a partir das 19h até o término dos blocos, de 15 a 21 de fevereiro.

Mais de 300 condutores abordados na primeira blitz educativa que prossegue na Praia do Anil e Balneário até quarta-feira ,22.

Blitz educativa “Álcool e direção: passe longe desta mistura“

Com o foco no Carnaval, os agentes de trânsito da Prefeitura de Angra estão nas ruas para conscientizar os condutores e a população em geral sobre os perigos da mistura de álcool e direção.

Na primeira blitz educativa da campanha de trânsito com o tema “Álcool e direção: passe longe desta mistura“ realizada, nessa quarta,15, na Praia do Anil, e na Praça Stella Maris, no Balneário, mais de 300 veículos foram abordados e os condutores receberam brindes com o tema da campanha. A população aprovou a iniciativa da prefeitura.



“Muito importante esta campanha. A mistura de álcool e direção não combina, assim como o celular não cai bem com a direção. Qualquer iniciativa no sentido de orientar para que a pessoa não consuma álcool e dirija é válida – destacou o técnico em eletrônica, Milton da Silva Filho, de 64 anos, abordado pela equipe do trânsito na Praia do Anil.

O diretor de Estudos e Projetos de Educação para o Trânsito, José Aparecido da Silva, lembra que o material educativo e os brindes também estão sendo distribuídos em bares, restaurantes e outros estabelecimentos.

“Nosso foco é alertar o motorista sobre a importância de não assumir a direção alcoolizado. O trânsito é coletivo e cada um tem que fazer sua parte” – ressalta Silva.

As próximas blitzes educativas acontecerão na sexta-feira, dia 17, às 9h30, na Av. Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba, e às 14h30 na Rua Japoranga (túnel do Nelsinho), na Japuíba.

Vale lembrar que o valor da multa por dirigir sob o efeito de álcool é de R$ 2.934,70. Além desta penalidade, o condutor que se recusar a fazer o teste de alcoolemia também é penalizado com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e poderá responder por crime de trânsito.



Rodovia Rio-Santos

Lembrando também que a fiscalização será realizada pela Polícia Rodoviária Federal,PRF, na Rio-Santos. Por conta de alguns bairros serem cortados pela rodovia, nas entradas de comunidades também haverá blitz da Polícia Militar, para garantir a passagem dos blocos e maior fluidez no Trânsito.