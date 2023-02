Trânsito interrompido para realização de obras, a partir das 8h, no bairro do Encruzo da Enseada. - Divulgação/PMAR

Publicado 16/02/2023 00:54 | Atualizado 16/02/2023 00:58

Angra dos Reis - Os moradores dos bairros entre o Encruzo da Enseada e o Retiro, em Angra dos Reis/RJ, devem ficam atentos à mudança de trânsito que ocorre nesta quinta-feira, 16 de fevereiro. Entre às 8h e às 14h, a Rua Vereador Benedito Adelino será interditada para a realização de uma obra.



O transporte coletivo irá operar em sistema de transbordo. Um ônibus fará o transporte dos passageiros do ponto final do Retiro até o local da obra, no Encruzo, e o outro da obra até o Centro da cidade. Não será necessário pagar duas passagens. A opção para quem utiliza veículos é a Estrada do Contorno.

No período, a equipe do Serviço Público da Secretaria de Desenvolvimento Regional vai realizar uma obra de drenagem na Rua Vereador Benedito Adelino. O objetivo é melhorar o escoamento das águas e materiais carregados da erosão da Rua Milton Soares, consequentemente, minimizando os impactos sofridos pelos moradores com as fortes chuvas.