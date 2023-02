3ª idade confecciona máscaras para usar no Bloco Feliz Idade - Divulgação/PMAR

3ª idade confecciona máscaras para usar no Bloco Feliz IdadeDivulgação/PMAR

Publicado 15/02/2023 00:30 | Atualizado 15/02/2023 00:30

Angra dos Reis – Cerca de 80 idosos participam ativamente das oficinas oferecidas pelo Centro de Assistência. As atividades dessa segunda-feira,13, teve um toque especial, confeccionar a alegoria que os integrantes usarão no desfile do bloco Feliz Idade, que vai ganhar as ruas nesta quarta-feira, 15.

A aposentada Madalena Silva, de 71 anos, gostou muito de participar da ação no CRAS do Frade nessa segunda-feira, 13 de fevereiro.

"Maravilhoso. Preenche nossa cabeça. Estou animada para o bloco, onde vamos participar usando as máscaras confeccionadas por nós" – destaca.

A também aposentada Dilma Soares, de 68 anos, participou e ainda levou o marido.

"As pessoas necessitam disso. A gente vem, conversa, aprende, interage. Isso afasta a solidão. Meu marido, Altamiro, sempre participa comigo das atividades oferecidas pelo CRAS. Estou muito animada para o Bloco da Feliz idade. Vamos arrasar na avenida" – finaliza.

Segundo as Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e a Executiva de Assistência Social, cerca de 80 idosos participaram das oficinas.



"Aqui a gente proporciona um momento de descontração entre os idosos. Eles gostam muito desta atividade. Eu participo das oficinas, assim como a equipe do CRAS. É muito legal" – disse a coordenadora técnica da Pessoa Idosa, Fernanda Lima.