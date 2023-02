Artistas locais vão cair na folia em homenagem a Erasmo Carlos - Divulgação/Bloco

Publicado 14/02/2023 11:11

Angra dos Reis - O Bloco dos Artistas vai para o seu 22º carnaval em Angra dos Reis, e como em todo ano, com a promessa de muito colorido nas fantasias e animação lá no alto de seus foliões. A agremiação vai desfilar na quarta-feira, dia 15, e a concentração está marcada para 20h, na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, no São Bento, em frente ao Teatro Municipal. O bloco foi fundado em 2001 pelo segmento cultural da cidade, tendo à frente Zequinha Miguel e outros artistas de Angra.

O ator Zequinha Miguel à frente do Bloco dos Artistas Divulgação/Bloco

O presidente atual da agremiação, Mauro Nask (Maurinho), destaca que a folia deste ano será em homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, "O Tremendão", um dos maiores nomes da MPB (Música Popular Brasileira), que faleceu no ano passado. Os intérpretes do bloco vão cantar durante o desfile, canções de sucesso da carreira de Erasmo Carlos como Minha fama de mau, Festa de arromba, É proibido fumar, Vem quente que eu estou fervendo, Além do horizonte, Pega na mentira, Mesmo que seja eu, entre outras. Será no embalo de carnaval em clima de rock, mas o Bloco dos Artistas vai também animar os foliões nos ritmos já tradicionais de suas apresentações em Angra, com muita marchinha, axé, e pagode.

Uma das grandes atrações nos desfiles da agremiação é o concurso de fantasias para crianças e adultos. E os foliões valorizam demais sua participação no bloco, e capricham nas fantasias, não somente pela concorrência ao prêmio em dinheiro, mas especialmente para brincar o carnaval. A apresentação pelas principais ruas do Centro da cidade é sempre muito colorida, irreverente e muito animada.

Bloco dos Artistas Divulgação/Bloco

No carnaval 2023, haverá a presença do grupo Congo de Capoeira, e uma participação especial dos artistas do Monte Carlo Circo Show, caravana circense que está em Angra, na Praia do Anil. Um dos fundadores da agremiação, Zequinha Miguel, que se recupera de um problema de saúde, vai estar na concentração do Bloco dos Artistas na quarta-feira,15.