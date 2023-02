Bloco da Terceira idade abre a festa da folia em Angra - Divulgação/Bloco

Publicado 13/02/2023 10:50

Angra dos Reis - A Associação Carnavalesca e Recreativa Unidos da Feliz Idade completa 20 anos de folia em Angra dos Reis, e vai mais uma vez abrir a programação de desfiles dos blocos carnavalescos da cidade. A agremiação foi fundada em homenagem a Herondina de Paula Souza, viúva do poeta, escritor e jornalista Brasil dos Reis, e consegue reunir não só foliões da terceira idade, mas também tem a tradição de unir muitas crianças em torno de suas apresentações pelas principais ruas do Centro da cidade.

O desfile do Feliz Idade está marcado para o dia 15 de fevereiro, quarta-feira, no pré-carnaval, com concentração às 19h, na Rua São Bernardino de Sena, próximo ao Cruzeiro, abrindo o calendário de apresentação das agremiações na cidade. Não fugindo à regra e às origens da família Brasil dos Reis, a agremiação sempre busca desenvolver enredos que tenham elos fortes com Angra. Em 2023, o bloco traz como enredo “Feliz Idade vem brincar de Festa Junina na Avenida", e o tema vai explorar toda a magia, dança e o colorido das festas juninas, uma das principais manifestações culturais de Brasil.

A bateria terá 25 ritmistas tendo no comando o Mestre Leó. Os intérpretes do samba-enredo na avenida serão Wellington Coração, Mica e Moraes. O casal de mestre sala e porta bandeira será Bruno e Cenir. O Bloco Feliz Idade mantém a tradição da ala das baianas, que terá Ivanilda, Amélia e convidadas. As rainhas de bateria são Sabrina e Ellen. Além da tradicional ala das “meninas” da terceira idade, o bloco reunirá mais uma vez muitas crianças em sua apresentação, com pares de quadrilheiros fantasias representando as danças das festas juninas. A presidente do Bloco Feliz Idade é Conceição Brasil.