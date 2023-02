Angra dos Reis

As contratações neste início de ano podem colocar Angra no patamar superior a 2022 a cidade que mais empregou na Costa Verde

Novas contratações no setor metalúrgico, vagas temporárias no comércio, expectativas com a retomada das obras de Angra 3 e a licença ambiental para o Porto de Angra, se tornar mais atrativo à movimentação, abre-se o leque para frente de emprego, aquecendo a economia. Essas notícias podem favorecer a cidade que no ano passado se destacou no levantamento feito pelo Caged das cidades que mais cresceram com a geração de emprego e carteira assinada no Estado.

