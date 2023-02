Rua do Comércio, onde concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, é o setor que mais emprega no município, - Divulgação/rede social

Publicado 08/02/2023 23:14

Angra dos Reis – O município de Angra dos Reis teve uma variação positiva de 15,77% na geração de emprego com carteira assinada em 2022, um desempenho 2,5 maior que a média de todo o Estado do Rio de Janeiro (6,03%). Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência.

Com um estoque de 4.668 empregos formais, Angra teve o quinto melhor desempenho entre os municípios fluminenses com mais de 200 mil habitantes, atrás apenas de Duque de Caxias (6.942), Niterói (8.160), Macaé (8.793) e da capital (102.921).

O estoque de empregos formais é o número total de vínculos com carteira assinada ativos contabilizados a partir da declaração do Caged. Esses números não incluem servidores públicos e trabalhadores autônomos mesmo com CNPJ.

"Os dados do Caged mostram que a recuperação do emprego em Angra segue firme. A Prefeitura tem trabalhado bastante para trazer mais oportunidades de emprego e geração de renda para a população, que é a melhor forma de trazer dignidade para as pessoas", diz o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

Considerando apenas as novas admissões, foram 16.885 vínculos com carteira assinada criados em Angra no ano passado. De cada três empregos celetistas, dois foram no setor de serviços (6.225 contratações) ou na indústria (4.934). Em seguida o comércio (4.592), a construção civil (808) e a agropecuária (326).

Na Costa Verde, Angra sozinha foi responsável pela criação de 87% dos empregos formais em 2022. Na região, foram 262 vagas geradas em Mangaratiba e 393 em Paraty, ante as 4.668 em Angra dos Reis.