Esgoto lançado no mar, na Vila do Abraão, Ilha GrandeDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 08/02/2023 12:35

Angra dos Reis - A partir de uma denúncia sobre despejo de esgoto lançado diretamente ao mar encaminhada pelo Linha Verde ( 0300 253 1177 ) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – policiais militares da 4ª UPAm estiveram nessa terça-feira (07) na Ilha Grande, em Angra dos Reis, onde constataram a poluição das águas degradando uma área com cerca de mil metros quadrados.

Os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, de posse da denúncia, se deslocaram até a Rua da Praia, na Vila do Abraão, onde identificaram uma empresa de compactação de lixo no local. Durante as diligências no entorno, a equipe da 4ª UPAm não constatou nenhum esgoto sendo lançado ao mar, mas quando em patrulhamento próximo ao cais da Vila do Abraão, foi possível sentir um forte odor, verificando detritos na água, além de uma coloração escura. Nesse momento, os policiais do Comando de Polícia Ambiental verificaram a existência de uma manilha despejando efluente líquido in natura, com características de esgoto, mas segundo os agentes, não foi possível identificar de onde o líquido vinha, já que a manilha faz parte do sistema pluvial da Vila do Abraão. Vale ressaltar que o local se encontra em área de preservação permanente e no Parque Estadual da Ilha Grande. Com base no artigo 54 da lei de crimes ambientais, os policiais procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.