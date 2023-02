Porto de Angra - Divulgação/rede social

Porto de AngraDivulgação/rede social

Publicado 08/02/2023 07:40

Angra dos Reis - Foi publicada, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na última quinta-feira,2, a decisão da Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca), que expede a Licença de Operação (LO) do Porto de Angra dos Reis. Com isso, a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) concluiu, junto ao Instituto Estadual de Ambiente (Inea), o processo de renovação do licenciamento ambiental para o Porto de Angra dos Reis, que se encontrava em análise há 15 anos, desde 2007.

A nova LO possui validade até 2031 e está adequada à legislação ambiental e portuárias vigentes, prevendo a dragagem de manutenção que é papel da autoridade portuária.

Movimentação no porto de Angra em janeiro de 2022. Divulgação/PMAR

Segundo a superintendência de Sustentabilidade do Negócio da autoridade portuária, a partir de agora a Companhia Docas, pode desenvolver e incrementar atividades de monitoramento e fiscalização, sempre buscando melhoria dos processos de gerenciamento ambiental e do alinhamento aos melhores padrões mundiais de sustentabilidade.