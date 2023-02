Bairro Encruzo da Enseada houve deslizamento de terra com o temporal de ontem. - Divulgação

Publicado 08/02/2023 09:19 | Atualizado 08/02/2023 11:44

Angra dos Reis- Uma queda de árvore no Morro da Glória 1, alagamento em diversos bairros, e deslizamento de terra no bairro Encruzo da Enseada, (na grande Japuíba), com protesto de moradores no local. Essas foram as consequências do temporal, que caiu ontem,7, em Angra dos Reis, no início da tarde e se estendeu pela madrugada. A manhã desta quarta-feira,8, ainda chove fino na cidade.

Segundo a Defesa Civil, choveu nessa terça-feira,7, 100mm no Encruzo da Enseada bairro mais afetado pela chuva. O que provocou deslizamento de terra. A enxurrada de lama invadiu as casas, veículos atolados e um protesto dos moradores. “ Toda vez que chove é esse problema, não aguentamos mais. Uma obra inacabada da prefeitura, próximo ao campo de futebol é o que causa esse transtorno” – disse o comerciante João Carlos,49.

Encruzo da Enseada, trânsito foi interrompido ontem para remoção da lama. Divulgação

Equipes do serviço público, trânsito e Defesa Civil, estiveram no local, ontem a noite, moradores realizavam protesto para cobrar da prefeitura providências, porque segundo eles toda chuva é este caos. Depois de uma conversa com a Defesa Civil, a população liberou o trabalho das máquinas. O trânsito foi interrompido.

Segundo o Departamento de Trânsito , o fluxo de veículos, na manhã desta quarta-feira, 8, está fluindo com sinalização e agentes no local. Equipes do Serviço Público e Defesa Civil estarão, a partir das 9h, no bairro para avaliação da chuva de ontem e o trabalho de remoção de lama deixado pela enxurrada.

No Morro da Glória 1, onde uma família ficou desalojada, por conta de uma árvore que caiu. Equipes já estão no local para terminar o trabalho de remoção da árvore. A família continua em casa de parente.

Em outros bairros, segundo a Defesa Civil não houve incidência, apenas grande volume de água, por conta da chuva, que já foi escoado. Segundo nota da Assessoria de Comunicação da prefeitura, não há desabrigado e nem desalojado no momento e nem necessidade de acionar as sirenes em áreas de risco de deslizamentos.

Ainda acordo com a nota, o bairro da Enseada foi o que registrou o maior índice pluviométrico nas últimas 24h, chegando a 102 milímetros, seguido por Monsuaba – 100 mm – e Vila do Abraão (Ilha Grande), Camorim, Retiro, Pontal, BNH (Jacuecanga) e Praia das Goiabas, na Vila Histórica de Mambucaba (média de 85 mm).



As mensagens integrantes do Sistema de Alerta e Alarme (SMS, WhatsApp, Telegram e outros) foram enviadas a partir das 16h30 de terça-feira, 7, quando a chuva já era intensa no centro da cidade, inclusive com grande volume de água na Rua do Comércio, informando sobre a possibilidade de intensidade da chuva para as próximas horas, nesse momento, colocando o município em estado de observação; quando os pluviômetros começaram a detectar altos índices, a partir das 23h. Novas mensagens foram enviadas, evoluindo o cenário para o estado de atenção.



A ocorrência mais expressiva está relacionada ao escorrimento de lama no bairro da Encruzo da Enseada. Na manhã desta quarta-feira, equipes de engenharia das Secretarias de Infraestrutura e Obras Públicas, Defesa Civil e Serviço Público foram para o bairro, na intenção de efetuar uma análise da situação e ouvir os moradores.



Ao longo do dia, equipes de engenharia vão avaliar vários pontos da cidade, entre eles a Estrada da Ponta Leste, onde existem escorregamento de terras. As equipes investigarão a necessidade de isolar a área ou adotar outras medidas preventivas, uma vez que a localidade fica no bairro da Monsuaba, onde há problemas de deslizamentos de encosta inclusive com mortes, como ocorreu em abril de 2022.



A Defesa Civil pede a atenção de todos que estejam trafegando pelas vias do município (Estrada do Contorno, BR-101, RJ-155). A saturação do solo está alta e há previsão de que a chuva se estenda pelas próximas horas, o que faz com que riscos de deslizamentos e quedas de árvores não sejam descartados.



CADASTRAMENTO PARA RECEBER INFORMAÇÕES OFICIAIS



Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.



Para se cadastrar no WhatsApp basta salvar nos contatos do seu celular o número (61)2034-4611, enviar um “oi” pelo aplicativo e seguir as orientações, escolhendo o município de Angra dos Reis para cadastro; já pelo Telegram, basta procurar por “Defesa Civil Alertas”, iniciar uma conversa e seguir as orientações. É importante que os moradores fiquem atentos a todas as orientações da Defesa Civil e, em caso de necessidade, liguem para 199 / (24) 3365 4588.

Rodovia Rio Santos

O alerta vai para trechos em obras. Confira!

BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras, em Angra dos Reis. km inicial: 481 / km final: 481.