Moradores denunciam ao MPRJ água contaminada que chega nas torneiras das casas para consumo.Divulgação/rede social

Publicado 13/02/2023 10:30

Angra dos Reis - Com objetivo de garantir que a população consuma água dentro dos padrões de potabilidade definidos pela Portaria do Ministério da Saúde, que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou na última quinta-feira (9) uma Ação Civil Pública (ACP) contra o município de Angra dos Reis (RJ) por fornecimento de água contaminada à população da cidade. Essa ação é fruto de uma denúncia de moradores no ano passado. Em vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais e, enviado ao MP, um funcionário de um shopping da cidade registrou a cor escura da água e imprópria para consumo.

Na ação o MPRJ solicita que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE) e a prefeitura de Angra dos Reis adotem medidas de intervenções nos sistemas de abastecimento de água para sanar todas as impurezas biológicas, físicas e químicas encontradas nas amostras de águas.



O órgão exige também que seja cumprida a manutenção da avaliação contínua do sistema coletivo de abastecimento, sob a perspectiva dos riscos à saúde e avaliação adequada e eficaz da qualidade da água distribuída.



Em nota à imprensa, a prefeitura explicou que o SAAE - responsável pelo abastecimento de água em todo o município – dispõe de laboratório próprio e que todas as informações são disponibilizadas aos consumidores nas contas emitidas mensalmente.



Nota na íntegra:



"A Prefeitura de Angra dos Reis foi citada pela Justiça nesta quarta-feira (08), em relação à ação civil pública de dezembro de 2022.

Segundo o SAAE, a autarquia possui laboratório próprio para controle e monitoramento periódico da água que fornece. Os boletins com os resultados das análises são enviados à vigilância sanitária do município. Além disso, as informações sobre as condições da água também são disponibilizadas nas contas de consumo emitidas mensalmente, conforme determina a legislação vigente".