Com caras e bocas e bumbum avantajado elas invadem as ruas do centro da cidade com muita alegria e samba no pé. - Divulgação/Bloco

Publicado 13/02/2023 11:22

Angra dos Reis- O Bloco da Nega Maluca fará 46 anos de tradição na folia de Angra, e é uma atração à parte no pré-carnaval na cidade. Sem sombra de dúvidas é uma das agremiações que mais arrastam foliões pelas ruas do Centro de Angra. E a presidente da agremiação, Eliana de Souza Braz, promete mais um ano de muita alegria, irreverência e animação no dia 16 de fevereiro, quinta-feira, com concentração marcada para às 21h, na Praça Chefe Cotta, no São Bento.

Um dos blocos que arrasta centenas de foliões com animação que contagia o público. Divulgação/Bloco

Os foliões esbanjam alegria e criatividade ao longo de quase três horas de desfile. Para 2023, a promessa é não ser diferente e como sempre, serão caricatas, com caras e bocas, e com bumbuns exagerados. São mulheres e homens, que não resistem e entram na folia, no ritmo das tradicionais marchinhas de carnaval. A banda anima os foliões, não deixando ninguém parado, e à frente do carro de som vem o bonecão da Nega Maluca como abre-alas da alegria.



História do bloco



O Bloco Carnavalesco Nega Maluca tem origem no bairro de São Bento e surgiu de encontros de amigos que se fantasiavam e promoviam batucadas, tendo alguns instrumentos de sopro, comuns em bandinhas, ditando a animação, porém tendo o seu ritmo reforçado por tampas de panelas. O bairro era conhecido como moradia de muitos músicos, sendo alguns da Banda do Colégio Naval. Desde os tempos do Bloco do São Bento, primeiro nome da agremiação, a diretoria mantém a tradição de alimentar os foliões amigos com cachorro quente logo após os seus desfiles. O encontro serve para avaliar como foi a apresentação e reabastecer as energias, com direito a cervejinha gelada.

Pelo menos em seus seis primeiros anos, o Bloco do São Bento participava da folia angrense explorando a cada carnaval um tema diferente, onde a galera se fantasiava de acordo com o enredo escolhido. Um dos foliões mais entusiasmados da época era o saudoso cantor e ator, com um grande envolvimento com a cultura local, Alexandre Castilho, que faleceu no início da década de 80.

E é justamente neste personagem que a agremiação ganhou o nome definitivo de Bloco da Nega Maluca. Alexandre e os amigos escolhiam os temas para o Bloco do São Bento e entre alguns deles, um dos que mais despertou o interesse e animou os foliões, foi o enredo da Nega Maluca. O bloco já havia desfilado com temas como bruxas, mascarados, palhaços, viúva Porcina, da novela Rock Santeiro, e o da Nega Maluca foi um dos últimos na época. Com o falecimento do amigo, veio a homenagem e a definitiva identidade do bloco há pelo menos 40 anos, quando surgiu o nome definitivo do bloco.